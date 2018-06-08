كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة فنية التمريض سناء بنت سعدي المولد، إحدى منسوبات صحة جدة، لمبادرتها بإسعاف عدد من المصابين خلال تعرضهم لحادثة مرورية على طريق ثول - جدة، إذ اتصلت الممرضة بعمليات أمن الطرق والهلال الأحمر السعودي، ومن ثم قدمت الخدمات الإسعافية للمصابين، وظلت بجانبهم حتى وصول المسعفين. وأشاد الربيعة بموقف الممرضة الإنساني، حيث قدمت الدعم للمصابين بكل شجاعة وإخلاص، ما أسهم في الحفاظ على أرواحهم وسلامتهم لحين وصول فرق الهلال الأحمر، ما يجسد موقفا مشرفا لجميع العاملين بالوزارة، وتقديمهم الخدمات في أي موقف وبأي وقت كان. من جهتها، عبرت المولد عن سعادتها بالتكريم، وقالت إنه حافز لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.