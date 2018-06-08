أعترف «فيسبوك» بتسريبه بيانات مستخدميه لشراكات صينية، بينها هواوي، التي تضعها الاستخبارات الأمريكية في قائمة المهددين للأمن. لمساعدتها في الاستفادة من خبرات فيسبوك على منصاتها الخاصة. وقالت إدارة فيسوك: ستظل البيانات على هواتف المستخدمين وليس على خوادم مركزية (سيرفرات). يذكر أن فيسبوك أُغلق في الصين عام 2009، لكنه يواصل محاولاته لإيجاد سبل أخرى للوصول إلى هذا السوق ذي الإمكانات الضخمة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن الموقع منح 60 منتجا للأجهزة إمكانية الحصول على بيانات المستخدمين، دون الحصول على موافقتهم. كما أن بعض البيانات خُزنت على خوادم الشركات الخاصة.