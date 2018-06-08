في وضح النهار وبواحد من أشهر شوارع لندن، أغار 6 مهاجمين من راكبي الدراجات النارية على محل Watches of Switzerland في Regent Street القريب من ساحة بيكاديلي، مستخدمين المطارق والسكاكين الزومبي الممنوع صنعها محلياً أو استيرادها. وحطموا واجهات المحل على مرأى من المارة والسيارات والباصات، في أكبر عملية سرقة لأشهر ماركات الساعات السويسرية، والحلي والمجوهرات، وأتم المهاجمون عمليتهم في ثوان معدودة، بينما تصدى لهم 4 مارة وعاملين، ما اضطر 5 منهم للفرار من المكان، ووقع أحدهم في يد الشرطة. وانتهت عملية السطو بسرقة عدد كبير من الساعات والمجوهرات، فيما أكدت فتاة لصحيفة Evening Standard اللندنية، أنها رأت المهاجمين يحطمون كل ما يعترض طريقهم للدخول إلى المحل الذي تعرض لعمليتي سطو شبيهتين في الأشهر الثلاثة الماضية. ولايزال البحث جاريا عن المجرمين الخمسة الهاربين.