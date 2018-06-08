3 أطعمة، يتوجب على السيدات الحوامل تجنبها، لخطورتها على الجنين. وأكدت دراسة حديثة نشرتها «ديلي ميل» البريطانية، أن باحثي جامعة غلاسكو، توصلوا إلى أن بعض المأكولات البحرية كأسماك الماكريل وأبوسيف والسلمون المدخن والمحار، تحتوي على نسبة كبيرة من الزئبق ما يؤدي إلى تلف دماغ الجنين وتأخر نموه. فيما يأتي البيض غير المطهو في المرتبة الثانية من حيث خطورته على صحة الحامل والجنين، لاحتوائه على بكتيريا السالمونيلا التى تسبب القيء والإسهال ما يستوجب تجنب المايونيز والصلصات والحلويات. أما اللحوم غير المطبوخة فاحتلت المرتبة الثالثة، لاحتوائها على بكتيريا الليستيريا وطفيل التوكسوبلازما المسبب للتسمم الغذائي، ويضر بصحة الجنين، وقد يؤدي للإجهاض، ما يفرض على الحامل تناول اللحوم المطبوخة بدرجة حرارة تصل إلى 73 درجة مئوية للتأكد من خلوها من البكتيريا.