على غرار الاستراتيجية الأمريكية برفع معنويات جنودها بإرسال المطربين للمناطق التي تحتلها. #شريفة تهدي قواتها المرابطة لحماية #تنظيم_الحمدين فيديو كليب لرفع الروح الحماسية بمستعمرة #شرق_سلوى pic.twitter.com/Ah03QdrV1m — سعود القحطاني (@saudq1978) June 7, 2018

فيما تتواجد قوات الحرس الثوري الإيراني في مستعمرة «شرق سلوى» لحماية تنظيم الحمدين من انقلاب أو ثورة ضده، أرسلت «شريفة» إهداء عبارة عن فيديو كليب لرفع روح الحماسة لدى قواتها هناك.ونشر المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني عبر حسابه في «تويتر» الفيديو كليب الذي أوضح أنه إهداء من إيران لقواتها على غرار الاستراتيجية الأمريكية برفع معنويات جنودها بإرسال المطربين للمناطق التي تحتلها، قائلا: «شريفة تهدي قواتها المرابطة لحماية تنظيم الحمدين فيديو كليب لرفع الروح الحماسية بمستعمرة شرق سلوى».