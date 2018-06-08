أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرغ اليوم (الخميس)، أن وزراء دفاع الحلف اعتمدوا خطة لإنشاء قيادتين جديدتين للحلف في الولايات المتحدة وألمانيا.وكان شتولتنبرغ يتحدث في مؤتمر صحفي في ختام اليوم الأول لاجتماعات وزراء دفاع (ناتو) الذي يعقد على مدى يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل.وأضاف أن وزراء دفاع (ناتو) اتفقوا على أن القيادة الأولى وهي (قيادة قوات الحلف المشتركة) وسيكون مقرها في نورفولك بولاية فيرجينا الأمريكية، على أن تكون القيادة الثانية وهي (قيادة التمكين) وسيكون مقرها في مدينة أولم بألمانيا.وقال شتولتنبرغ إن هذا الهيكل يمثل العمود الفقري للحلف، بهدف تعزيز الدفاع والردع ضد التهديدات من أي اتجاه.