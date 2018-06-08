فور تكليف تركي العجمة بالإشراف العام على القنوات الرياضية بحلتها الجديدة من رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ، انضم الإعلامي وليد الفراج، لقنوات الرياضية لتقديم أضخم برنامج في الوسط الرياضي ابتداء من الموسم الرياضي الجديد، إذ يتوقع أن تشهد القنوات الرياضية قفزة نوعية كبيرة تواكب التطورات الكبيرة التي تعيشها رياضتنا السعودية.من جانبه، غرد الفراج على موقعه في تويتر بقوله: «تشرفت اليوم بالتوقيع مع المنصة الإعلامية الجديدة التي سيتم إطلاقها بالموسم الجديد برعاية هيئة الرياضة السعودية حيث سنلتقي مع أخر تحديث للبرامج الرياضية العربية، كل الشكر للرئيس على ثقته وأتمنى حلمه وصبره وطول باله في الموسم الجديد وبالتوفيق للزميل المدير تركي العجمة»كما ودع مجموعة MBC، عبر تغريده أخرى قال فيها: «اليوم انتهت علاقتي التعاقديّة مع مجموعة MBC والبرنامج الشهير أكشن يا دوري بعد عمل 7 سنوات في أيقونة الإعلام العربي كمؤسسة وقناتها MBC شكرًا على كل دعم ورعاية ومساندة وجدتها داخل هذة الأسرة المحترفة، شكرًا للربان الشيخ وليد البراهيم ولكل معاونيه».