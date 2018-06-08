نفذ مفتشي فرع وزارة العمل بحائل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة 454 زيارة على عدد من أنشطة التوطين خلال الفترة من 19- 23 من شهر رمضان وشملت قطاع الاتصالات والمستلزمات النسائية والذهب والمجوهرات وتأجير السيارات للتأكد من تطبيق قرار التوطين وأسفرت الحملة عن 12 مخالفة .وأكد العياد خلال الزيارات التفتيشية أن مكتب العمل مستمر في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية بهدف متابعة تنفيذ القرارات، وضبط المخالفين بعد انتهاء المهلة التي منحتها الوزارة للمستثمرين في هذه القطاعات لتنفيذ القرار .