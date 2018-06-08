ذكر وزير الخارجية اللبناني جبرال باسيل اليوم (الخميس)، أن بلاده ستتخذ إجراءات ضد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعتباراً من غدٍ (الجمعة). لكنه لم يحدد ماهية هذه الإجراءات.وقال باسيل في خطاب نشر على حسابه على تويتر: «إجراءاتنا بحق مفوضية اللاجئين تبدأ غداً، وستكون تصاعدية وصولاً إلى اقصى ما يمكن أن يقوم به لبنان، في حق منظمة تعمل ضد سياسته القائمة على منع التوطين وتحقيق عودة النازحين إلى أرضهم».ويتهم باسيل المفوضية بتخويف اللاجئين الذين يرغبون في العودة طوعاً من فعل ذلك.ودأبت المفوضية على القول إن الوضع داخل سورية غير آمن بدرجة تتعذر معها عودة اللاجئين.وتقول الأمم المتحدة إن لبنان يستضيف نحو مليون لاجئ سوري مسجل ممن فروا من الحرب في سورية منذ 2011، وهو ما يعادل نحو ربع عدد سكانه.