في لفتة ليست مستغربة تكفل نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بعلاج أبناء عبدالرحمن القشانين الأربعة حيث كانوا يعانون مرض الناعورية (نزعة نزف الدم الحاد)، وكان عبدالرحمن يتكبد عناء السفر من نجران إلى الرياض لعمل زيارات أسبوعية في مستشفى الملك فيصل التخصصي منذ ولادة ابنه البكر والبالغ من العمر 19 عاما، ولسوء الحظ كان كل مارزق بمولود يصاب بنفس المرض لتزداد معاناته، ولم يكن هناك تقدم في حالة أبنائه الصحية إلى أن أخبره الأطباء بالتوجه لألمانيا، وبالفعل تواصل عبدالرحمن مع أحد المراكز المتقدمة هناك وتم إفادته بتوفر العلاج المناسب لهم، إلا أن ظروفه المادية حالت دون ذلك.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت هاشتاقات بعنوان #اربعة_اطفال_علاجهم_بالمانيا. من جهة أخرى تفاعل نائب أمير نجران مع هاشتاق ⁧#ساعدوني_في_علاج_بنتي_تولين وتكفل بعلاج الطفلة تولين.من جهتهم عبروا ذوو المرضى عن شكرهم وعظيم امتنانهم لتجاوب الأمير تركي بن هذلول، وتكفله بعلاج ذويهم. وأكدوا عدم استغرابهم من تفاعل القيادة وتلمسها احتياجات المواطن. ⁩وفي ذات السياق أطلق عدد من ناشطي مواقع التواصل هاشتاقا بعنوان #شكرا_تركي_بن_هذلول