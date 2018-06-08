نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان بمجلس التنسيق السعودي – الإماراتي، الذي عقد اجتماعه الأول برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .

وذكر العجلان في تصريح له أمس (الخميس) أن قطاع الأعمال ينظر بارتياح وتفاءل كبيرين الى إنشاء وتفعيل المجلس الذي يستهدف جملة من الأهداف في إطار التكامل السياسي والأمني العسكـري والاقتصادي لتحقيق رفاه الشعبين الشقيقين، مشيرا الى المملكة والإمارات يشكلان أكبر اقتصادين في المنطقة مما يعزز من نجاحات التكامل لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية من خلال تنفيذ مبادرات مشتركة وزيادة نسبة الاستثمار وخلق فرص العمل والنمو في الناتج الإجمالي في إطار تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، مؤكدا قدرة القطاع الخاص في البلدين على المشاركة الفاعلة في تحقيق هذا التكامل .

وأضاف العجلان، أن تأكيد القيادتين في البلدين على تحقيق أهداف المجلس يتضح من خلال تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات من خلال تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، و محمد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط من الجانب السعودي، وذلك لتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشروعات المشتركة.