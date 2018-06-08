أعلنت «صحة الرياض» عن إطلاق برنامج «موهبة» لإعداد قيادات صحية جديدة و موهوبة.

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ولفت أن إدارة شؤون المستشفيات وضعت عدة اشتراطات للالتحاق بالدورات التأهيلية وهي: أن يكون المتقدم سعودي / سعودية الجنسية، وحاصل على بكالوريوس كحد أدنى في أي تخصص، والحصول على مستوى تقييم أداء وظيفي «ممتاز» خلال أخر سنتين، وأن يكون العمر بين 25 - 50 سنة، وتشترط خبرة عمل لا تقل عن عامين في مستشفيات وزارة الصحة، والالتزام الإداري و الرغبة الجادة في اكتساب المهارات و تحقيق التطوير والعمل بروح الفريق الواحد.

داعيا الراغبين الالتحاق بالبرنامج الى إرسال الطلب إلى البريد الإلكتروني لإدارة شؤون المستشفيات, لدراسته من قبل الفريق المختص و تحديد موعد المقابلة الشخصية و التي من خلالها سيجري التوافق على البرنامج التاهيلي المناسب والمهمة القيادية المقترحة في أحد المواقع داخل أو خارج مدينة الرياض.

وأوضح مدير إدارة شؤون المستشفيات بـ«صحة الرياض» الدكتور عصام الغامدي، أن الدراسات أظهرت أن تخوُّف الكثير من الموهوبين من عدم قدرتهم على إدارة المستشفيات هو سبب رئيسي لإحجامهم عن التقدم لتولي تلك المهام القيادية.ولفت أن «صحة الرياض» تعالج هذه المعضلة في إطار عمليات التحول الوطني الجارية حثيثاً في منشآت وزارة الصحة, حيث أطلقت صحة الرياض (الإدارة المساعدة للخدمات العلاجية ) ممثلةً بإدارة شؤون المستشفيات سلسلة دورات تأهيلية مكثَّفة لبرنامج «موهبة» و ذلك مواكبةً لأهداف رؤية مقام وزارة الصحة لانتقاء و رعاية الموهوبين و تهيئتهم لتولي مهام قيادية.وأشار الغامدي أن البرنامج يهدف الى تسريع صقل الموهبة القيادية لدى المتميزين من منسوبي صحة الرياض، و إثرائها و إرشادهم إلى آليات و وسائل قيادة، و إدارة المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرياض من مستشفيات و مراكز متخصصة و إدارات.وذلك من خلال الدورات التأهيلية للبرنامج وهي: إدارة المهارات الأساسية لدى المواهب القيادية، والتي تتضمن: أربعة دورات تدريبية مختلفة النطاقات ( مدة كل دورة تأهيلية ثلاثة أيام )، ويتم تنفيذها في الإدارات و المستشفيات التابعة للشؤون الصحية داخل مدينة الرياض.وتسعى البرامج التدريبية الى تقديم قيادات صحية للمستشفيات التابعة لصحة الرياض ( مدراء مستشفيات، مدراء طبيين، رؤساء أقسام طبية وإدارية و تقنية، وغيرها ).