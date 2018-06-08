حصل المختبر الإقليمي و بنك الدم المركزي بمكة المكرمة على شهادة الاعتراف من مجلس اعتماد المنشاءات الصحية سباهي «CBAHI»، حيث منحت شهادة الإعتماد للمختبر نظير إلتزامه بالمعايير والاشتراطات الواجب توفرها في المنشآت الصحية.

وأبانت صحة مكة المكرمة، بأن قرار لجنة إعتماد المنشآت الصحية سباهي يلزم جميع المختبرات المعتمدة من قبلهم بإلتزام المنشآت بالمعايير من خلال إرسال تقارير دورية تثبت تطبيق والتزام المنشآت بذلك.موضحة بأن على المنشأة إرسال تقييم ذاتي عند 18 شهرا من تاريخ الاعتماد، وتوثيق وإرسال الأحداث الجسيمة خلال 5 أيام عمل من تاريخ حدوثها، بالإضافة إلي إبلاغ المجلس في حال حدوث تغيير في الهيكل الإداري أو الخدمي أو الإنشائي للمنشأة خلال 30 يوم.مهيبة بأن أي تأخير أو عدم إلتزام بالمتطلبات المذكورة قد يؤدي إلى تعليق أو إلغاء الإعتماد