كشف دبلوماسيون في الأمم المتحدة، أن المنظمة الدولي فرضت عقوبات على ستة من مهربي المهاجرين في ليبيا، في سابقة هي الأولى من نوعها.ولم تكشف المصادر الدبلوماسية نوعية العقوبات، وأسماء المهربين الذين فرضت عليهم العقوبات الدولية.وفي العاصمة الليبية طرابلس، عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور، اليوم (الخميس)، اجتماعًا مع سفيرة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا بيتينا موشايدت، ورئيس منظمة الدولية للهجرة لدى ليبيا عثمان البلبيسي، لبحث سبل الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.وأكد عاشور، على وجود التنسيق أن كافة الأطراف الدولية المعنية بظاهرة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، للحد من التدفق الهائل للمهاجرين غير الشرعيين من الجنوب الليبي مرورًا بليبيا وصولاً إلي أوروبا.