صدر قرار وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، بتكليف سلطان الظاهر متحدثاً رسمياً للوزارة إلى جانب توليه مهام عمله مديراً للإدارة العامة للاتصال المؤسسي بوزارة الخدمة المدنية بعد انتهاء تكليف حمد المنيف المتحدث السابق للوزارة.وتمتد خبرة الظاهر العملية لأكثر من 12 عاماً في القطاعين العام والخاص، حيث تولى منصب مدير الاتصال التسويقي في بنك الخليج الدولي قبل انضمامه لفريق وزارة الخدمة المدنية، ويحمل شهادة بكالوريوس الاتصال التسويقي من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بالإضافة إلى شهادة في التسويق الرقمي من جامعة جورج واشنطن.