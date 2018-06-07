حققت قوات الجيش الوطني في اليمن تقدمًا ميدانيًا ‏جديدًا في محافظة الجوف وحررت جبل بوانة ‏المطل على وادي خب.وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش ‏الوطني بقيادة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، ‏استعادت اليوم (الخميس) الجبل المطل على وادي خب بعد معارك ‏عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من ‏إيران.وأشار المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء ‏اليمنية الرسمية، إلى أن تقدم أكثر من كيلو متر في ‏وادي خب.وتصدى الجيش الوطني لهجوم عنيف شنته مليشيا ‏الحوثي على مواقع في منطقة مزوية بمديرية ‏المتون غرب المحافظة، سقط على إثرها عددًا من ‏عناصر المليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح.وكانت قيادة المنطقة العسكرية السادسة أعلنت ‏مديرية المتون منطقة معادية بعد ‏أن حولتها ‏مليشيا الحوثي إلى ثكنة عسكرية.وطالبت قيادة المنطقة في بيان سكان المديرية ‏بإخلاء المنطقة ابتداًء من أمس (الأربعاء).