واس (عدن)حققت قوات الجيش الوطني في اليمن تقدمًا ميدانيًا جديدًا في محافظة الجوف وحررت جبل بوانة المطل على وادي خب.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش الوطني بقيادة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي، استعادت اليوم (الخميس) الجبل المطل على وادي خب بعد معارك عنيفة مع المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران.
وأشار المصدر، في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن تقدم أكثر من كيلو متر في وادي خب.
وتصدى الجيش الوطني لهجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي على مواقع في منطقة مزوية بمديرية المتون غرب المحافظة، سقط على إثرها عددًا من عناصر المليشيا الانقلابية بين قتيل وجريح.
وكانت قيادة المنطقة العسكرية السادسة أعلنت مديرية المتون منطقة معادية بعد أن حولتها مليشيا الحوثي إلى ثكنة عسكرية.
وطالبت قيادة المنطقة في بيان سكان المديرية بإخلاء المنطقة ابتداًء من أمس (الأربعاء).