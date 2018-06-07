وقع الإعلامي المصري عمرو أديب، اليوم (الخميس)، عقدا مع مجموعة «إم بي سي» لمدة عامين لتقديم برنامج أسبوعي عبر شاشتها، وذلك بحضور رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.وظهر رئيس الهيئة العامة للرياضة في مقطع الفيديو وهو يداعب عمروا أديب قائلا له: «أصبحت الآن أغلى مذيع بالشرق الأوسط يعني كينج العرب.. أهلا بك في المملكة العربية السعودية»، فيما قال الإعلامي بتال القوس متوجهاً بحديثه لعمرو أديب: «كسبنا بتوقيعك لمجموعة إم بي سي جروب، واحداً من أهم المذيعين في العالم العربي، ومسيرة موفقة ومكملة لمشوارك في الإعلام».