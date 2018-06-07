أنهت الهيئة العامة للرياضة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، إكمال بنود اتفاقية تقتضي العمل على تطوير المحتوى الرياضي في القنوات الرياضية، ورفع جودة الأداء للإنتاج التلفزيوني بما يحقق رغبات وتطلعات الجماهير الرياضية في المملكة والوطن العربي.وعليه، فقد قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اتخاذ عدد من الإجراءات التطويرية وفقاً للتالي:أولاً: تكليف تركي بن عبدالعزيز العجمة مشرفاً عاماً على القنوات الرياضية.ثانياً: تعديل مسمى القنوات الرياضية وهويتها بما يتوافق مع المرحلة التطويرية القادمة.على أن يبدأ العمل في ذلك بصورة فورية.