صدرت توجيهات أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز لمحافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة، باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تبدأ يوم الجمعة الموافق 24 رمضان 1439 هـ، حتى عودة العمل الرسمي، وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات المهمة والعاجلة أولاً بأول.وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة، أن أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بضرورة توفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد.وأضاف زعلة، أن أمير المنطقة سيكون متواجداً على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة، ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.