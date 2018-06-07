رخصت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لعدد من المشاريع الزراعية لممارسة وتأهيل برنامج السياحة الزراعية "أرياف"، حيث سلَّم مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن عيادة المصيول، رخص التأهيل للمستثمرين عواد بن عودة الشمري في مزرعته الكائنة بمنتزه مشار، والتي تعد فريدة من نوعها بين جبال أجا، وعيد بن محمد العيادة الشمري في مزرعته الكائنة بمدينة جبة الأثرية، حيث يوجد قصر العيادة الأثري الذي يشكل ميزة نسبية داخل المزرعة.وذكر المهندس المصيول، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحرص على تنوع المجالات السياحية الجاذبة للمنطقة، ومنها السياحة الزراعية التي تميز المنطقة.وأشار إلى توجيهات الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وحرصه على النهوض بهذا القطاع، حيث وجه سابقاً بتحويل مزرعة عواد الشمري إلى منتجع فريد من نوعه.وأكد المصيول أن الهيئة قامت بتوقيع اتفاقية تعاون مع صندوق التنمية الزراعية بهدف وضع المعايير للمزارع التي تقدم خدمات السياحة الزراعية وترغب في الاستفادة من خدمات وأنشطة الصندوق، مشيراً إلى قيام الصندوق بإقراض المزارعين الراغبين في تقديم خدمات السياحة الزراعية، وذلك بعد حصول المزارعين على الترخيص لتقديم السياحة الزراعية من الهيئة.وتحث الهيئة المزارعين الذين تنطبق على مزارعهم المواصفات المناسبة على الانضمام لبرنامج السياحة الزراعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي بمنطقة حائل.وتعتبر السياحة الزراعية إحدى مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتطوير صناعة السياحة الوطنية المرتبطة بها، حيث تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى زيادة الرحلات السياحية للمناطق الريفية والزراعية في المملكة، وما يتحقق منها من عوائد اقتصادية واجتماعية على المواطنين في تلك المناطق.وتنفذ الهيئة هذا المشروع ليستفيد منه المزارعون في المملكة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركائها في القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية الزراعية ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة.