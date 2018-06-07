عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بمكة المكرمة مساء اليوم (الخميس)، جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية غينيا آلفا كوندي.وتم خلال جلسة المباحثات، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث سبل تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.حضر المباحثات، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان.كما حضره من الجانب الغيني، الوزير المستشار للشؤون الاقتصادية، والوزير للشؤون الدبلوماسية، وسفير غينيا لدى المملكة محمد نبهاني شريف.