دشّن نادي الطيران السعودي لجنة القفز المظلي، لتنضم إلى لجان النادي الأربع وهي لجنة الطيران الشراعي، ولجنة الطيران العام، ولجنة نماذج الطائرات، ولجنة الطيران الرياضي.وتهدف اللجنة إلى تحقيق متطلبات السلامة والأمن لممارسي القفز المظلي، وتنظيم الحصول على المتطلبات النظامية والرخص حسب اشتراطات الجمعية الأمريكية للقفز المظلي، وعقد شراكات مع الجهات التدريبية وبيوت الخبرة في هذا المجال لتقديم التدريب النظري والعملي بأعلى المستويات الأكاديمية والفنية.واختير الكابتن سليمان المطلق رئيسًا للجنة، والكابتن راشد مرحبي نائبًا لرئيس اللجنة، وتضم اللجنه فريق Skydive تحت مظلة نادي الطيران السعودي وقد أتم النادي انضمامه لعضوية الجمعية الأمريكية للقفز المظلي USPA.وتعنى اللجنة بتطوير ممارسات رياضة القفز المظلي، وتعزيز التواصل بين محترفين وهواة هذه الرياضة، بالإضافة إلى تحقيق رسالة النادي بدعم الرياضات الجوية بمختلف أنواعها التي تلقى في الأعوام الأخيرة إقبالا كبيرا، وتعزيز حضور رياضة القفز المظلي في المسابقات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.