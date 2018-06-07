يواصل أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك.ووجّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز، ومديري الإدارات والموظفين بديوان الإمارة، بمواصلة العمل خلال الفترة من 24 من شهر رمضان إلى العاشر من شهر شوال، لخدمة المواطنين والمقيمين، وتسيير شؤونهم وإنجاز معاملاتهم.كما أصدر تعليماته لمديري الإدارات الحكومية، بتكثيف العمل خلال الإجازة، والإعداد لاحتفالات العيد، وتأمين أرقى الخدمات للأهالي والمتنزهين والزائرين.