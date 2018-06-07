أكد المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز آل شايع، أن مراقبي إدارة الالتزام رصدوا إحدى المقيمات أثناء قيامها بالترويج لعملها مُستغلة وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد المتابعة النظامية اتضح أنها «فنية تجميل غير مصنفة»، وتعمل بإحدى المجمعات الطبية الخاصة، وتروج لنفسها مدعيةً أنها طبيبة، وتقوم بممارسات طبية في التجميل والجلدية قد تشكل خطورة على سلامة المراجعين.وأوضح أنه تم ضبط المخالفة تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المذكورة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإحالتها للنيابة العامة واتخاذ اللازم نظاماً بحق المنشأة الصحية الخاصة المخالفة.يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على عدد من المنشآت الصحية الخاصة للتأكد من سلامة الإجراءات الصحية التجميلية.