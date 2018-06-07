أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية حمد المنيف، أنه مع نهاية دوام اليوم (الخميس)، تنتهي علاقته الرسمية بمهام المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية، مشيراً إلى تكليف سلطان الظاهر بمهام المتحدث الرسمي للوزارة.وقدَّم المنيف الشكر لوزير الخدمة المدنية على قبول اعتذاره عن مواصلة العمل كمتحدث رسمي للوزارة، ومشرفاً عاماً على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام (الإدارة العامة للاتصال المؤسسي)، حيث تنتهي علاقته الرسمية بالوزارة اعتباراً من نهاية شهر ذي الحجة القادم، موصياً طالبي العمل بالأمل والطموح والتفاؤل، مؤكداً أنهم عماد المستقبل ونور شمسه المشرقه.وقال المنيف عبر «تويتر»: «الشكر واجب لكل من غمرني بمحبته، سواء علق أو كتب في المنصات الإعلامية أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتفاعل مع قرار اعتذاري عن مواصلة العمل كمتحدث رسمي باسم الوزارة، أو حاول الاتصال، تواصلكم وتفاعلكم أسعدني في #شكراً_حمد_المنيف».وأضاف: «لا يعني اعتذاري عن مواصلة مهامي الرسمية انقطاعي عنكم أحبتي، حسابي الشخصي حساباً لكم إخواني وأخواتي طالبي العمل».واختتم المنيف سلسلة تغريداته قائلاً: «سام شرف نلته منكم أحبتي بلقب #حبيب_العاطلين، وسأظل منكم ولكم.. شكرا لكم».