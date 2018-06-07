وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين ومتابعة إنجاز العمل بكل همة ونشاط.وأكد أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، اللذين يحرصان على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمقيمين، داعيا إلى ضرورة تعاون الجهات كافة، وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة، ومتابعة العمل على إنجاح مهرجانات المنطقة المزمع إقامتها خلال عيد الفطر.ونوه الأمير سعود بن نايف إلى أهمية فعاليات العيد التي تسهم في إظهار الفرحة وضرورة تناسبها مع هوية المنطقة، ومع عادات وتقاليد المجتمع السعودي، داعيا الله تعالى أن يوفق قادتنا وأن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.