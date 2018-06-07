أعلنت شركة الاتصالات السعودية عن تعيين المهندس ناصر بن سليمان الناصر رئيساً تنفيذياً للشركة، ابتداء من اليوم (الخميس).والناصر حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، إضافة إلى العديد من الدورات المتخصصة في الاتصالات والشبكات، ودورات متقدمة في المالية والقيادة.ويمتلك الناصر خبرة طويلة ومتميزة في قطاع الاتصالات، بدأت مع اطلاق خدمات الجوال عام 1996، حيث لعب دوراً أساسياً في إنشاء شبكة الجوال وتوسعاتها، ومن ثم انتقل إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وخلال تلك المدة لعب دوراً رئيساً في فتح السوق وإصدار الرخص للجوال والبيانات، وكذلك عمل في شركة موبايلي مسؤولاً عن قطاع الشبكات وتقنية المعلومات.وفي عام 2015م انتقل إلى STC نائباً أعلى للتقنية والعمليات، وفي بداية 2018 عُيِّن رئيساً تنفيذياً للعمليات بالشركة، كما كُلف من فبراير 2018م رئيساً تنفيذياً للشركة.وشغل عضوية مجالس العديد من الشركات المحلية والدولية، حيث يرأس حالياً مجلس إدارة شركة أس تي سي حلول، وأيضاً عضواً في مجالس إدارة شركة الاتصالات التركية وشركة افيا التركية.