عاش سكان العاصمة الرياض منذ صباح اليوم (الخميس) على ترديد عبارة «شعب واحد.. ومصير مشترك»، بعد ما انتشرت على الشاشات الإلكترونية بطرق العاصمة الرياض صورة علمي السعودية والإمارات، عقب توقيع «استراتيجية العزم» للمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.وتزينت الطريق الرئيسية في الرياض بعبارات «شعب واحد.. ومصير مشترك»، و«شعب واحد.. عزكم عزنا» متزينة بالعلمين السعودي والإماراتي، في رسالة بأن الشعبين متفقين على المصير المشترك لحماية الأرض وتنمية الاقتصاد، بما يعود بالرخاء على مواطني الدولتين.