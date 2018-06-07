«عكاظ» (عدن)قال مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية القائم بأعمال وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي إن دعم وإسناد دول التحالف العربي الداعمة للشرعية ومشاركتهم في العمليات العسكرية إلى جانب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في بلاده كان له فضل في تحقيق الانتصارات المستمرة ضد الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وفي إعادة بناء القوات المسلحة اليمنية. وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الثالثة لعملية إعادة تأسيس وبناء الجيش الوطني اليمني، أن المؤسسة العسكرية اليمنية باتت اليوم في أتم الاستعداد والجهوزية لاستكمال مهام وتلبية تطلعات وآمال الشعب اليمني في استعادة أمنه واستقراره وبناء مستقبله والانتقال للدولة الاتحادية. وأشار في التصريح الذي بثه موقع وزارة الدفاع اليمنية على الإنترنت، إلى أن الجيش الوطني حقق انجازات جهوزية وقطع شوطاً كبيراً على صعيد إعادة تشكيل المناطق والمحاور العسكرية وإعداد الوحدات المتخصصة وإعادة بناء مؤسسات وهيئات ودوائر وزارة الدفاع. وأكد المسوؤل اليمني، أن المؤسسة العسكرية اليمنية ستظل الضامنة لاستكمال دحر الانقلاب الحوثي ومكافحة الإرهاب والتطرف وضمان أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة وأمن الملاحة الدولية.