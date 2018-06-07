انضمت طائرتان جديدتان من طراز إيرباص (A320) هذا الأسبوع، إلى أسطول الخطوط السعودية الذي يشهد حالياً أكبر برنامج تحديث وتنمية في تاريخ المؤسسة، وفق برنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية، ما يهدف إلى تحديث أسطول «السعودية» وزيادته إلى (200) طائرة حديثة قبل نهاية عام 2020م.الطائرتان الجديدتان هما رقم (22) و (23) من مجموع (30) طائرة من الطراز ذاته ضمن اتفاقية تم توقيعها صيف عام 2015م، تستحوذ بموجبها الخطوط السعودية على (50) طائرة منها (20) طائرة أخرى من طراز (A330-300) الإقليمية ذات الممرين، التي أكتمل تسلمها بوصول الطائرة الأخيرة منتصف شهر ديسمبر الماضي.من جهة أخرى تطلق الخطوط السعودية أكبر عملياتها التشغيلية غداً (الجمعة)، بتشغيل أكثر من (56) ألف رحلة مجدولة داخلية ودولية، تتجاوز سعتها المقعدية (12) مليون مقعد، بخلاف رحلات الحج والعمرة والرحلات الإضافية، التي تتيح أيضاً أكثر من مليوني مقعد خلال الفترة نفسها.وخصصت «السعودية» أكثر من (5,5) مليون مقعد للقطاع الداخلي عبر (32,2) ألف رحلة داخلية مجدولة بين مختلف مناطق المملكة، فيما بلغت حصة القطاع الدولي أكثر من (6,5) مليون مقعد من خلال (24,1) ألف رحلة إلى (67) وجهة دولية، وبذلك يصبح المعدل اليومي لإجمالي السعة المقعدية للقطاعين الداخلي والدولي خلال كامل موسم الصيف نحو (130) ألف مقعداً يومياً وبمعدل يومي للرحلات يبلغ أكثر من (600) رحلة.من جهته أشار مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن ذروة التشغيل خلال فترة الصيف وما تشهده من تداخل مواسم العمرة والإجازة والأعياد والحج يُمثل مسؤولية مضاعفة وتحدياً كبيراً تعمل الخطوط السعودية على مواجهته من خلال التخطيط المبكر والجاهزية الميدانية، وتعزيز التنسيق والتعاون مع شركاء النجاح في المطارات لضمان انسيابية وسهولة الحركة، بما ينعكس إيجاباً على انضباط مواعيد الرحلات ومستوى الخدمات المقدمة للضيوف.وأكد الجاسر جاهزية واستعداد كافة قطاعات وشركات الخطوط السعودية لتنفيذ أكبر خطة تشغيلية في تاريخ «السعودية»، منوهاً بالاستعداد لهذه الفترة غير المسبوقة في حجم التشغيل بمضاعفة الجهود وتعزيز الجاهزية، حيث تشهد زيادة في أعداد الرحلات وحجم السعة المقعدية على القطاعين الداخلي والدولي وزيادة رحلات العمرة والحج، إضافة إلى تشغيل رحلات مجدولة ومباشرة إلى فيينا كوجهة جديدة خلال هذا الصيف، إلى جانب الوجهات الموسمية الثلاث التي سبق الإعلان عنها (وهي إزمير وموسكو وملقا).