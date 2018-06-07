استقبل محافظ القريات عبدالله الجاسر مساء أمس منسوبي المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقريات يرافقهم المسلمون الجدد الذين أشهروا إسلامهم مؤخراً وعددٌ من رجال الأعمال.

ورحب الجاسر بالجميع وهنأ المسلمين الجدد بدخولهم إلى الدين الإسلامي، مثمِّناً جهود منسوبي المكتب والدعاة من مختلف الجنسيات ودورهم في نشر تعاليم الدين الاسلامي من خلال إلقاء الدروس والجولات الدعوية بين الجاليات غير المسلمة.

من جهته، أوضح المدير التنفيذي المكلف مرزوق الرويلي أن هذه الزيارة تأتي سنوياً بدعوة من محافظ القريات عبدالله الجاسر والتي تدل على حرصه ودعمه اللامحدود للمكتب وأنشطته الدعوية المتنوعة والتي تخدم كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن عدد الذين دخلوا في الإسلام منذ بداية رمضان تسعة أشخاص من مختلف الجنسيات وهذا يعود بعد فضل الله إلى جهود دعاة المكتب وجولاتهم الدعوية المستمرة على كافة الشركات والمؤسسات داخل المحافظة والقرى المجاورة لها.

وتم عرض فيديو لأبرز برامج المكتب وأنشطته لعام ١٤٣٨هـ، وكذلك الاستماع لقصص المسلمين الجدد لبعض الجاليات.

بعد ذلك كرم محافظ القريات الداعمين للمكتب بمختلف أنشطته وهم، رجل الأعمال محمد الرويلي، الجمعية التعاونية متعددة الأغراض، مؤسسة سلامتك، ومجمع بدر الطبي، وكان ختام اللقاء إشهار إسلام جماعي لمختلف الجاليات حيث لقنهم المحافظ الشهادتين وسط تفاعل كبير من الجميع.