تفقد محافظ القريات عبدالله الجاسر مساء أمس مبنى مستشفى الملك فيصل الجديد والذي تم مباشرة العمل فيه (الأحد) الماضي، وكان في استقباله عند وصوله مدير الشؤون الصحية المكلف كريم مبارك الشراري والطاقم الإداري والطبي بالمستشفى.

واشتملت الزيارة تفقد أقسام المستشفى على الطوارئ والصيدلية والأشعة والعيادات التخصصية والمختبرات والتعقيم وأقسام إدارية.

وأعرب محافظ القريات في نهاية الزيارة التفقدية عن شكره لصحة القريات وما قدمته من جهد للارتقاء بالخدمة الصحية بالمحافظة.