أكد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري أن ما تحقق في الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، هو حصاد عمل دؤوب وثمار جهد شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية من البلدين في خلوتي العزم الأولى في أبو ظبي والثانية في الرياض، تكلل بتوقيع 20 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية.وقال التويجري: «سيقدم المجلس -بإذن الله- النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الأشقاء بوصفه امتداداً طبيعياً للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين ومرحلة جديدة من التعاون الفعال وغير المحدود الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم».ورفع وزير الاقتصاد والتخطيط التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ما تحقق خلال الاجتماع.وأوضح أن المجلس الذي أنشئ ضمن اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر شعبان 1437هـ (الموافق مايو 2016م)، يهدف إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة التي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على توفير فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة البلدين على كافة الأصعدة.ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن الهيكل التنظيمي للمجلس من جانب المملكة والذي يرأسه ولي العهد، يضم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، و وزير الخارجية عادل الجبير، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير التعليم أحمد العيسى، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ورئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد بن عقيل الخطيب، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان.وأشار إلى أنه يندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لإستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، التي يرأسها - هو - من جانب المملكة ومن الجانب الإماراتي الوزير محمد بن عبدالله القرقاوي، مبيناً أنه سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة القادمة.