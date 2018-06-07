قال مسؤولون في مطار بمدينة هيوستن الأمريكية إن منطقة تفتيش أمنية داخل المطار تم إخلاؤها موقتا صباح اليوم (الخميس) بعد أن رصد الفحص الأمني شيئا بدا وكأنه قنبلة يدوية داخل حقيبة مسافر، ثم تبين لاحقا أنها مجرد لعبة.وقال المتحدث باسم إدارة شبكة مطارات هيوستن بيل بيجلي إن مسؤولين من إدارة أمن وسائل النقل الأمريكية رصدوا الحقيبة التي تحتوي على الشيء المشبوه في حوالي الساعة 4:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0930 بتوقيت جرينتش) لدى مرورها داخل جهاز الفحص بالأشعة السينية في مطار وليام بي. هوبي.وأضاف أنه تم إجلاء المسافرين على الفور. وفحص خبراء المفرقعات بشرطة هيوستن الشيء المشبوه.وقال بيجلي في مقابلة بالهاتف «تبين أنها لعبة على شكل قنبلة يدوية وضعها صغير في حقائبهم لكننا لم نكن نعرف ذلك فتم تفعيل الإجراءات الاعتيادية فورا».ولم يرد المسؤولون بقسم شرطة هيوستن على طلبات للتعليق.وأظهرت صور نشرت على تويتر مئات المسافرين المتجمعين على بعد 60 مترا تقريبا من نقطة التفتيش الأمنية في ردهة المطار، في انتظار استئناف عمليات فحص الأمتعة.