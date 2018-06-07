اعتمد مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح، حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1439 / 1440هـ، وقد اشتملت الحركة على (112) قائدا وقائدة ووكيلا ووكيلة.وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية مسلم المزيني، أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية من تاريخ القرار.من جهته تمنى مدير التعليم للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين في الوزارة.