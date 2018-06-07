أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة استمرار العمل في جميع المستشفيات الحكومية التابعة لها يومي (الأربعاء والخميس) 6 - 7 شوال 1439هـ الموافق 20 – 21 يونيو 2018م، مراعاة للمرضى والمراجعين وللمستفيدين أصحاب المواعيد المسبقة.

وحددت صحة جدة دوام مراكز الرعاية الصحية داخل وخارج المحافظة والتي ستعمل خلال فترة عيد الفطر للعام الحالي ١٤٣٩هـ وذلك وتشمل مركز صحي السليمانية وأبحر الشمالية، ووقت دوامهما سيكون على مدار ٢٤ ساعة.

أما مركز صحي شرق الخط السريع، الصفا ١، الحمراء، القرينية، كيلو ١٤ سيكون الدوام من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً، ومركزي صحي ثول وذهبان دوامهما يبدأ من الثامنة صباحاً إلى ١١:٣٠ مساءاً، و مركز الأمير عبد المجيد من الساعة الثامنة صباحاً وحتى ١٢ صباحاً، و مركز صحي المحجر يبدأ من العاشرة صباحاً إلى ١٢ صباحاً.

أما بالنسبة للمراكز الصحية خارج محافظة جدة وأولها محافظة رابغ وتشمل مركز صحي الجحفة، مستورة، الأبواء، كلية، وسيبدأ دوامهم من الساعة الثامنة صباحاً و حتى الرابعة عصراً، في حين يبدأ دوام مركز صحي حجر رابغ من الثامنة صباحاً إلى ١٢ صباحاً، أما بخصوص محافظة أضم وتشمل مركز صحي الجائزة، حقال، سوق العين سيكون دوامهم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى ١٢ صباحاً، ومحافظة الليث سيكون دوام مركز صحي الليث من الثامنة صباحاً إلى الرابعة عصراً.

وأوضحت صحة جدة أن مراكز الرعاية الصحية التي كلفت بالعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك تم دعمها بجميع الاحتياجات الطبية من تجهيزات ومستلزمات علاجية ودوائية، كما تم توفير الكوادر البشرية الطبية والفنية اللازمة لهذه المراكز بحسب احتياج كل مركز خلال فترة التكليف لتقديم الرعاية الصحية الفورية للمرضى والمراجعين.