كرّم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ظهر اليوم (الخميس) فنية التمريض سناء المولد، إحدى منسوبات صحة جدة، وذلك لمبادرتها في إسعاف عدد من المصابين خلال تعرضهم لحادث مروري على طريق (ثول – جدة)، حيث قامت الممرضة بالاتصال على عمليات أمن الطرق والهلال الأحمر السعودي، ومن ثم تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين والبقاء بجانبهم حتى وصول المسعفين.

وأشاد وزير الصحة بموقف الممرضة، وأن ما قامت به هو عمل إنساني نبيل يستحق الشكر والتقدير حيث بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين بكل شجاعة وإخلاص والمحافظة على سلامتهم لحين وصول فرق الهلال الأحمر السعودي ومباشرتهم للحادث، ما يجسد موقفًا مشرّفًا لجميع العاملين بوزارة الصحة وتقديمهم للخدمة في أي موقع وأي وقت.

من جهتها، عبرت سناء المولد عن سعادتها بهذا التكريم وأنه يعني لها الكثير، وقدمت شكرها للوزير على المبادرة بتكريمها وأن هذا التكريم وكلمات التشجيع تعد حافز ودافع لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل.