أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أهمية وجود تحرك دولي فعال لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الفلسطينيين، والعمل على تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.وأشار «أبو الغيط»، خلال استقباله اليوم (الخميس) المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، إلى ضرورة أن تتحمل السلطات الإسرائيلية كامل مسؤولياتها والتزاماتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، فيما يتعلق بتدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية خصوصاً في قطاع غزة.وأوضحت الجامعة العربية، في بيان لها اليوم، أن ميلادينوف عرض خلال اللقاء تقييمه لمجمل التطورات وللاتصالات التي أجراها أخيراً مع مختلف الأطراف المعنية، فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت الشهر الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات من أبناء قطاع غزة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات أوجدت مناخًا سلبيًا لا يخدم هدف إحياء التسوية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.