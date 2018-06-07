أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، عن توقيع اتفاقية تعاون في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات مع وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي، ضمن الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.وأشار الفالح إلى توقيع اتفاقية تعزيز الشراكات الخارجية مع الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمارات خلدون المبارك.ولفت إلى توقيع اتفاقيتي تفاهم، إحداهما في مجال الإنتاج والصناعة، والأخرى في مجال الطاقة المتجددة، مع الرئيس التنفيذي لشركة أبو ظبي الوطنية "أدنوك" الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".