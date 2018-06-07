أصدرت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أخيراً ثلاث رخص بيع على الخارطة وثلاث رخص أخرى لتسويق مشاريع داخل المملكة وخارجها، إضافة إلى تجديد رخصتي تسويق لمشروعات عقارية بنظام البيع على الخارطة.وكانت اللجنة قد وافقت على منح ثلاثة مشروعات في الرياض وينبع رخص بيع على الخارطة بإجمالي يتجاوز ألفي منتج عقاري منوع بين شقق سكنية وفلل ومكاتب ومحلات تجارية وأراض مطورة، فيما رخصت اللجنة لتسويق مشاريع عقارية بنظام البيع على الخارطة في الرياض ومكة المكرمة ومدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.وأوضح أمين عام لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» نايف بن نواف الشريف أن هذه المشروعات ستسهم في توفير مزيد من الفرص العقارية لراغبي التملك المبكر أثناء تنفيذ المشاريع، مبينا أن «وافي» يسعى من خلال إصداره لهذه التراخيص للإسهام في زيادة حجم المشروعات الإسكانية في المملكة وتوفير المسكن الملائم بسعر مناسب.وأكد الشريف أن تراخيص «وافي» لا يتم منحها إلا بعد استيفاء جميع الشروط والمتطلبات حفظاً لحقوق المستفيدين وتأكيدا على تنفيذ التزامات المطورين المنفذين للمشروعات، موضحاً أن البرنامج يشرف على المشروعات المرخصة بشكل كامل من خلال فرقه الهندسية التي تقوم برفع تقارير دورية لكل ما يخص المشروع والملاحظات عليه.وأشار الشريف إلى أن رخص البيع التي تم إصدارها أخيراً شملت 1182 وحدة سكنية (تحت الإنشاء) من نوع «تاون هاوس» في ينبع، وتجديد رخصة لتسويق 741 وحدة فندقية بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، ورخصتين لبيع 950 أرضا سيتم تطويرها بنظام البيع على الخارطة في مدينة الرياض، إضافة إلى رخصة تسويق خارجي لعدد 110 وحدات فندقية في مدينة دبي.يذكر أن البرنامج أطلق تطبيق «وافي» للأجهزة الذكية لخدمة المستفيدين من مطورين ومشترين للإسهام في التعريف بآلية التراخيص التي يمنحها البرنامج وأنواعها، إضافة إلى إمكانية تقديم البلاغات عن أي مخالفة لمشاريع البيع على الخارطة في أي مرحلة سواء البيع أو التسويق أو العرض من خلال قسم «راصد» المتاح في التطبيق.