أعلنت مفوضية الانتخابات العليا في العراق عن تقديم طعن على قرار المجلس النيابي أمس الأربعاء الداعي لإجراء فرز يدوي لأصوات المقترعين.وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن "المجلس سوف يستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تتماشى مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل".من جانبه دعا مقتدى الصدر أتباعه اليوم الخميس إلى التحلي بالصبر وضبط النفس بعد انفجار أودى بحياة 18 شخصا في معقله الرئيسي في بغداد بعد ساعات من قرار البرلمان إعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات التي فازت بها كتلته.وحقق الصدر، فوزا مفاجئا في الانتخابات التي أجريت يوم 12 مايو من خلال التعهد بمحاربة الفساد وتحسين الخدمات.وقال مكتب الصدر في بيان إنه أمر بتشكيل لجنة حول ملابسات الانفجار الذي وقع في حي مدينة الصدر في بغداد على أن ترفع تقريرها خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.وذكر البيان أنه دعا أهل مدينة الصدر إلى "التحلي بالصبر وضبط النفس وتفويت الفرصة على الأعداء".وقُتل 18 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 90 آخرين في انفجار قالت وزارة الداخلية إنه ناتج عن انفجار مستودع للذخيرة. وذكرت الوزارة أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الواقعة.وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان إن تخزين ذخائر في منطقة آهلة بالسكان "جريمة" مضيفا أنه أمر وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجهة المسؤولة عنه.وأشار بعض خصوم الصدر السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن مستودع الذخيرة يخص سرايا السلام التابعة له.وكان الصدر أشار في ديسمبر إلى أن سرايا السلام مستعدة لتسليم اسلحتها إلى الحكومة بعد هزيمة تنظيم داعش.وقبل ساعات من وقوع الانفجار، قال أعضاء بمجلس النواب (البرلمان) إن المجلس أقر أمس الأربعاء قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".