دشن محافظ أملج زياد البازعي مساء أمس مشروع «كسب يدي» لصيانة وبرمجة الجوالات والأجهزة اللوحية الذي ترعاه جمعية الرويضات في أملج، بحضور رئيس جمعية الرويضات رئيس كتابة عدل أملج ياسين البراهيمي ورئيس جمعية البر بأملج حامد الحمدي.



وبدأت الجمعية المشروع على مراحل، إذ بدأت بتدريب مجموعة من الشباب على صيانة الجوالات في دورتين ذات مستوى مبتدئ ومتقدم، واختيار المتميزين واستئجار محل وتخصيص ركن لكل منهم ودعمهم في المشتريات، حتى يتمكنوا من تطوير مهاراتهم ويتوسعوا في نشاطهم مستقبلاً.



وأكد محافظ أملج أن أعمال الجمعيات التي تقوم على تدريب ودعم الشباب حتى ينتقلوا إلى مشاريعهم الخاصة، هي المشاريع التنموية المطلوبة التي تحول الإنسان من مستهلك إلى منتج، وهذا ما يوجه به أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، ويأتي في سياق حرصه واهتمامه على تنمية المجتمع وايجاد تنمية مستدامة، حاثاً الشباب الاستفادة من هذه البرامج والتعاون وتوزيع التخصصات فيما بينهم والصدق والأمانة وحسن المعاملة لكسب العميل.



من جهته، أوضح رئيس الجمعية البراهيمي في كلمة رحب بها بالمحافظ والحضور أن هذا اليوم الذي يتزامن مع ذكرى افتتاح جمعية الرويضات قبل 9سنوات ليكون انطلاقة لثمرة من إحدى ثمار جهودها «كسب يدي» حضر التدشين رئيس المجلس البلدي اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز الجهني ومؤسس الجمعية رئيسها الأسبق رجاء السميري وأمين الصندوق راشد الذبياني و شيخ طائفة الصيادين أمين سنوسي.