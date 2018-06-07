أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم (الخميس)، مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر شوال في حسابات المستفيدين والمستفيدات، والتي تشمل المعاشات الضمانية والمساعدات النقدية، لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء بعد دمجهما في حساب واحد، متضمنا بدل غلاء المعيشة إنفاذا للأمر الملكي الكريم القاضي بإضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي الذين لا يصرف لهم بدل غلاء المعيشة مع المعاشات التقاعدية.وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي: «إنه تم تقديم صرف معاشات شهر شوال؛ حتى يتسنى لمستفيدي الضمان الاجتماعي الاستفادة منه في مواجهة التزامات عيد الفطر المبارك».وأضاف الدكتور الشافي، أن إجمالي المبالغ المصروفة قد بلغت 1916906722 ريالا، تشمل المعاشات الضمانية للمستفيدين التي بلغت 1.326.284.454 ريالا، فيما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 181.753.656 ريالا، بينما تم صرف 95.961.112 ريالا لسداد جزء من فواتير الكهرباء، بالإضافة إلى 312.907.500 ريال بدل غلاء معيشة.