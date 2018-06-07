وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم 21 من رمضان 717 وجبة إفطار صائم في مديرية خنفر بمحافظة أبين تستهدف 517 نازحًا و 150 مريضًا في المستشفيات و50 من ذوي الاحتياجات الخاصة.كما وزع المركز 1000 وجبة إفطار صائم في مديرية الحوطة بمحافظة لحج تستهدف 350 نازحًا و 350 مريضًا في المستشفيات و200 من ذوي الاحتياجات الخاصة و100 نزيل في السجون.ويأتي التوزيع في إطار مشروع توزيع 264.080 وجبة إفطار صائم تستهدف 13 محافظة يمنية هي عدن، ومأرب، وشبوة، والمهرة، والجوف، وحضرموت، والحديدة، والبيضاء، وأبين، وتعز، ولحج، والضالع، وصنعاء.