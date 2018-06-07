أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقي السعودي الإماراتي تُمثل تعزيزاً لآليات العمل العربى المشترك.وشدد الرئيس السيسي، على أن النتائج المتحققة تُمثل نموذجاً يُحتذى به فى تعزيز العمل العربى المشترك فى شتى المجالات.وأشار إلى دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.وقال السيسي عبر «تويتر»، اليوم (الخميس): «تابعت باهتمام بالغ ما أسفرت عنه نتائج اجتماعات مجلس الأعمال التنسيقى السعودى الإماراتى، بحضور الأمير محمد بن سلمان، والشيخ محمد بن زايد، وما تمثله من تعزيز لآليات العمل العربى المشترك».وأضاف: «إننى إذ أؤكد دعم مصر الكامل لكل الجهود المبذولة على صعيد تدعيم الروابط المشتركة بين الأشقاء فى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فإننى أُثمن هذه الخطوة، متمنياً التوفيق لما فيه رخاء واستقرار شعوبنا جميعاً».وتابع: «أؤكد أن النتائج المتحققة تُمثل نموذجاً يُحتذى به فى تعزيز العمل العربى المشترك فى شتى المجالات».