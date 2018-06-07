أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم (الخميس)، منخفضًا 38.84 نقطة ليقفل عند مستوى 8344.39 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 138 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 76 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 93 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات مبكو، والدوائية، والإعادة السعودية، والمستشفى السعودي الألماني، وصناعة الورق، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أليانز إس إف، وساب، وسلامة، وصافولا، ومجموعة السريع فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.36% و 4.59%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، و الإنماء، وكيان السعودية، والخضري، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودرالأركان، والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 9.33 نقطة ليقفل عند مستوى 3091.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 502 ألف ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 35 ألف سهم تقاسمتها 94 صفقة.