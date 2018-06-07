قال مسؤول حكومي كبير في كينيا اليوم الخميس إن ثمانية ركاب وطيارا ومساعده لقوا مصرعهم عندما تحطمت طائرة أثناء قيامها برحلة داخلية إلى العاصمة نيروبي في وقت متأخر يوم الثلاثاء.وكانت الطائرة التي تشغلها شركة فلاي ساكس المحلية، وهي من طراز سيسنا كارافان، فقدت الاتصال مع برج المراقبة قبل دقائق من الموعد المحدد لهبوطها في مطار جومو كينياتا الدولي قادمة من كيتالي وهي بلدة زراعية في غرب البلاد.وقال بول مارينجا، الأمين العام لوزارة النقل، إن فرق البحث الجوي رصدت حطام الطائرة ذات المحرك الواحد على جرف عند قمة جبل أبيردار رانج في وسط كينيا.وأضاف في مؤتمر صحفي "تم إرسال فريق بري من المتخصصين العسكريين في عمليات الإنقاذ الجبلية إلى الموقع"، مضيفا أن حطام الطائرة رصد على منطقة غابات كثيفة على الجبل.وقال مارينجا في مؤتمر صحفي ثان إن فريق البحث وصل إلى الموقع بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي وتحقق من مقتل كل من كانوا على متن الطائرة.وأضاف "لا يوجد ناجون. تم إبلاغ أسر الركاب والطاقم". وذكر أن السلطات فتحت تحقيقا في الحادث.وقال بيان حكومي إن الرئيس أوهورو كينياتا عرض على أسر الضحايا المساعدة.وأظهرت صور أذاعتها محطات الأخبار التلفزيونية المحلية الطائرة وقد تحطمت تماما عند ارتطامها بالأرض.ونما النقل الجوي الداخلي في السنوات الأخيرة مع توسع الاقتصاد، ودشنت الخطوط الجوية الكينية شركة طيران داخلية منخفضة التكلفة تدعى (جامبو جيت) عام 2014.