أنهت وزارة التعليم الربط لخدمة تبادل بيانات التراخيص للمدارس الأهلية بمركز خدمات الاستثمار التعليمي إلكترونيا مع وزارة التجارة والاستثمار،عبر منصة «مراس»، بهدف تسهيل إجراءات البدء في الأعمال التجارية واستبدال التراخيص الورقية، بربط إلكتروني مباشر أكثر دقة وأمان، بحيث يسمح باستخراج السجل التجاري بشكل فوري ومباشر لأنشطة التعليم بدون الحاجة للرخص الورقية.وتعد وكالة التعليم الأهلي أحد الجهات المانحة لتراخيص بعض المنشآت التعليمية الأهلية المرتبطة بوزارة التعليم، وستتيح لها هذه الخدمة إضافة بيانات التراخيص وتحديثها مع وزارة التجارة والاستثمار إلكترونياً، بالإضافة إلى إتاحة معلومات السجلات التجارية الصادرة بناءً على هذه التراخيص.