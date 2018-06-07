قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت اليوم الخميس 28 متهما بالسجن بين خمس سنوات و15 سنة في قضية عنف بمحافظة الجيزة يوم فض اعتصامين مؤيدين لجماعة الإخوان عام 2013.وقالت المصادر إن محكمة جنايات الجيزة عاقبت 18 من المتهمين بالسجن المشدد 15 عاما لكل منهم بينما عاقبت العشرة الباقين بالسجن خمس سنوات لكل منهم في إعادة محاكمتهم.وكان محتجون قد اقتحموا مركز شرطة أطفيح بالجيزة وأشعلوا فيه النار وحطموا محتوياته يوم 14 أغسطس 2013 خلال فض اعتصامي رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة .ووجهت النيابة العامة إلى 119 شخصا قالت إنهم شاركوا في اقتحام مركز شرطة أطفيح تهم تشكيل عصابة مسلحة والشروع في قتل 11 شرطيا من العاملين بالمركز إلى جانب التجمهر واقتحام المركز وإشعال النار فيه وإتلاف محتوياته.وفي العام الماضي عاقبت المحكمة في نفس القضية 55 متهما بالسجن المشدد 15 عاما بينهم 37 غيابيا، و31 بالسجن خمس سنوات بينهم 21 غيابيا، وبرأت 33 آخرين.وطبقا للقانون تعاد محاكمة المحكوم عليهم غيابيا أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم إذا سلموا أنفسهم أو ألقت الشرطة القبض عليهم.ولم يتسن لرويترز معرفة إن كان من صدر عليهم الحكم اليوم سلموا أنفسهم أم ألقي القبض عليهم.وقالت المصادر إن المحكمة قضت اليوم الخميس بغرامة 340 ألف جنيه (19 ألف دولار) على المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عاما قيمة التلفيات.وكانت أحداث عنف قد وقعت في عدة محافظات يوم فض الاعتصامين.ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم من يعاقب به من العفو عن جزء من العقوبة في حالة حسن السير والسلوك.