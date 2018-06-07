التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان نتالي فوستر.واستعرض الدكتور عبدالله الربيعة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للدول المحتاجة التي وصلت إلى 40 دولة حول العالم وخاصة ما قدم من مساعدات للاجئين السوريين في لبنان ، كما جرى بحث مجالات التعاون المشتركة بين المركز والمكتب في الأعمال الإغاثية والإنسانية.ونوهت نتالي فوستر في تصريح صحفي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة مبينة أن المركز يتطور في شكل لافت في مجال العمل الإنساني والإغاثي، مشيرة إلى أن زيارتها اليوم كانت رائعة ووجدت من فريق العمل في المركز الدراية الكافية حول التحديات التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان.